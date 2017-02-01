بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وهال سيتي اليوم الأربعاء 1-2-2017 في الدوري الإنجليزي

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وهال سيتي اليوم الأربعاء

يسعى مانشستر يونايتد لاستعادة نغمة الانتصارات مجددا وذلك عندما يستقبل على ملعبه اليوم الأربعاء 1-2-2017 ضسفه هال سيتي في الدوري الإنجليزي.

ويحتضن ملعب “أولد ترافورد” مواجهة مانشستر يونايتد وهال سيتي في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وهال سيتي

ويطمح لاعبو الشياطين الحمر لتحقيق الفوز في مباراة اليوم وتعويض نتيجة مباراة الجولة السابقة أمام ستوك سيتي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وذلك من أجل الاقتراب أكثر من فرق المقدمة.

مانشستر يونايتد وهال سيتي بث مباشر

ويعول البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد على مجموعة جيدة جدا من اللاعبين وفي مقدمتعهم الحارس دي خيا وإبراهيموفيتش وجيسي لينجارد وبول بوجبا.

يوتيوب يلا شوت مباراة مانشستر يونايتد وهال سيتي 1-2-2017

بينما يأمل فريق هال سيتي في تحقيق نتيجة جيدة في مباراة اليوم وذلك من أجل الابتعاد أكثر عن مناطق الخطورة خاصة وأن نتائجه ليست مرضية هذا الموسم وأنه يحتل المركز الأخير على سلم الترتيب.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وهال سيتي

تنقل مباراة مانشستر يونايتد وهال سيتي في الدوري الإنجليزي على قناة بين سبورتس في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت السعودية.

