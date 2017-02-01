الشناوي: حزين لغيابي عن أمم أفريقيا وأسعى للتواجد في السوبر

الشناوي: حزين لابتعادي عن المنتخب

أبدى أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حزنه الشديد لغيابه عن مباريات المنتخب المصري في بطولة أمم أفريقيا وذلك بعدما تعرض للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية.

وعاد الشناوي إلى القاهرة بعدما شارك في دقائق معدودة في مباراة مصر أمام مالي في افتتاح مباريات الفراعنة ببطولة أمم أفريقيا ليحل زميله عصام الحضري بديلا له.

وفي تصريحات تلفزيونية لحارس الزمالك عبر قناة “أون سبورت” قال “حزين بسبب غيابي عن المشاركة مع المنتخب ولكن الإصابة قضاء وقدر والحمد لله على كل حال”.

الشناوي: المنتخب قادر على تحقيق اللقب

وأضاف “كنت أتمنى مواصلة المشاركة في البطولة والمساهمة في تأهل الفراعنة وكتاةبة تاريخ جديد لي خاصة وأنها البطولة الأولى في مسيرتي الكروية ولكن هذا نصيب”.

وتابع “أسعى للحاق بمواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر وأتمنى للمنتخب الفوز باللقب بعدما أدى مستويات مميزة في البطولة”.

وأتم حديثه “بالتوفيق لحراس المنتخب ولكل اللاعبين وإن شاء الله يتحقق اللقب”.