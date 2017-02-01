بث مباشر مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة اليوم الأربعاء 1-2-2017 في كأس ملك إسبانيا

بث مباشر مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة اليوم الأربعاء

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء المعمورة المواجهة القوية التي ستجمع بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة مساء اليوم الأربعاء 1-2-2017.

ويحتضن ملعب “فيسنتي كالديرون” قمة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا في المباراة التي ستنطلق في تمام العاشرة بتوقت القاهرة الحادية عشر بتوقيت السعودية.

مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة

ويسعى أصحاب الأرض لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم أمام برشلون من أجل تسهيل المهمة عليهم في مباراة الإياب التي ستقام على ملعب “الكامب نو” معقل البلوجرانا.

وكان برشلونة قد تأهل لهذت الدور بعدما تخطي عقبة ريال سوسيداد ، فيما عبر أتلتيكو مدريد إلى هذا الدور بعد عبوره إيبار في الدور ربع النهائي.

ويعتمد أتليتكو على مجموعة مميزة من اللاعبين وفي مقدمتهم أنطوان جريزمان ودييجو جودين ، ولاعب الوسط كوكي.

أتلتيكو مدريد وبرشلونة بث مباشر

بينما يتطلع برشلونة لمواصلة مشواره في هذه البطولة لتحقيق اللقب للمرة الـ28 في تاريخه بالرغم من صعوبة مواجهة اليوم أمام مضيفه أتلتيكو مدريد.

ويأمل رجال المدرب لويس إنريكي في التعافي سريعا من تعادلهم في المباراة السابقة في الليجا أمام ريال بيتيس وافتفادهم لنقطتين في الصراع نحو اللقب.

يوتيوب يلا شوت أتلتيكو مدريد وبرشلونة 1-2-2017

ويعول إنريكي على ثلاثي الرعب ميسي وسواريز ونيمار ،حيث يتمنى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب قبل مواجهة ضيفه مرة أخرى في لقاء العودة.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة

تنقل مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على قنوات بين سبورتس وذلك في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية.

