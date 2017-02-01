بث مباشر مشاهدة مباراة وست هام ومانشستر سيتي اليوم الأربعاء 1-2-2017 في الدوري الإنجليزي

بث مباشر مباراة وست هام ومانشستر سيتي اليوم الأربعاء

يتطلع مانشستر سيتي لاستغلال تعثر المتصدر تشيلسي وسقوط ملاحقه أرسنال وذلك عندما يواجه مضيفه وست هام مساء اليوم الأربعاء 1-2-2017.

ويحتضن استاد لندن الأولمبي مواجهة من العيار الثقيل بين وست هام ومانشستر سيتي في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدور الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليج”.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة وست هام ومانشستر سيتي في تمام التاسعة و45 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة العاشرة و45 دقيقة بتوقيت السعودية.

مشاهدة مباراة وست هام ومانشستر سيتي بث مباشر

ويامل رجال المدرب الإسباني بيب جوارديولا تحقيق الفوز في هذه المباراة للتقدم خطوة نحو مراكز الصدارة بعد ابتعاده عنها في الفترة الأخيرة عقب تحقيقه نتائج غير مرضية.

ويعول السيتي على نجموعة مميزة من اللاعبين والذين تألقوا بشكل لافت في المباريات السابقة وفي مقدمتهم لوري ساني القادم من شالكه وكيفين دي بروين وسيرجيو أجويرو.

وست هام ومانشستر سيتي بث مباشر

ويدرك جوارديولا أن فقدانه لأي نقطة في مباراة اليوم ستقلل من حظوظ منافسة فريقه على لقب الدوري بعد في ظل التألق الملحوظ للفريق اللندني تشيلسي ومن خلفه أرسنال وتوتنهام وليفربول.

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أما وست هام فيسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز في مباراة اليوم وتحقيق الفوز الثاني على التوالي بعدما فوزه في الجولة السابقة خارج ملعبه على نظيره ميدلزبروه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

القنوات الناقلة لمباراة وست هام ومانشستر سيتي

تنقل مباراة وست هام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي على قنوات بين سبورتس في تمام التاسعة و45 دقيقة بتوقيت القاهرة العاشرة و45 دقيقة بتوقيت السعودية.