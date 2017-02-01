لجنة المسابقات تقرر تأجيل مباراة الزمالك والأوليمبي في الكأس

تأجيل لقاء الزمالك والأوليمبي

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل موجهة الزمالك والأوليمبي في دور الـ32 من بطولة كأس مصر إلى السابع عشر من الشهر الجاري.

وكان من المفترض أن تقم المباراة بعد غد الجمعة لكن تأل منتخب مصر للدور قبل النهائي من بطولة أمم أفريقيا حال دون إقامة المباراة في موعدها.

واختارت لجنة المسابقات ملعب بترو سبورت لإقامة المباراة عليه في السابع عشر من الشهر الجاري وذلك بناءً على الطلب الذي تقدم به الزمالك إلى اللجنة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض لمواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري في العاشر من الشهر الجاري بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.