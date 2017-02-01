بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وبوركينا فاسو اليوم الأبعاء 2017-2-1 بأمم افريقيا

بث مباشر مباراة مصر وبوركينا فاسو ليوم الأربعاء

يخوض المنتخب المصري مباراة هامة مساء اليوم الأربعاء أمام نظيره البوركيني في إطار مباريات الدور قبل النهائي من مسابقة كأس أمم أفريقيا 2017 بالجابون.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر وبوركينا في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة – العاشرة مساءً بتوقيت السعودية- في العاصمة الجابونية ليبرافيل.

مشاهدة مباراة مصر وبوركينا فاسو بث مباشر

نجح المنتخب المصري في التأهل إلى الدور قبل النهائي من كأس أمم أفريقيا بعدما تفوق على الفريق المغربي في دور الثمانية من المسابقة.

أما الفريق البوركيني فنجح في التأهل لنصف النهائي بعدما تفوق على تونس بهدفين نظيفين في الوقت القاتل من مباراة دور الثمانية.

مصر وبوركينا فاسو بث مباشر

يدخل منتخب مصر المباراة وسط ظروف صعبة في ظل إصابة أحمد حسن “كوكا” مهاجم الفراعنة بعد إصابة زميله مروان محسن.

وبات منتخب مصر مجبراً على اللعب بدون مهاجم صريح في مواجهة بوركينا، إلى جانب إصابة الثنائي محمد النني ومحمد عبد الشافي من قبل.

يوتيوب يلا شوت مشاهدة مباراة مصر وبوركينا فاسو 1-2-2017

استقر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر على تشكيل الفراعنة خلال مواجهة بوركينا، حيث حدد بدلاء الثلاثي المصاب في المواجهة.

ومن المقرر أن يتكون تشكيل مصر من:

حراسة المرمى: عصام الحضري.

خط الدفاع: أحمد فتحي، علي جبر، أحمد حجازي، أحمد المحمدي.

خط الوسط: طارق حامد، إبراهيم صلاح، عبد الله السعيد، محمد صلاح، محمود تريزيجيه.

خط الهجوم: محمود كهربا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو

ستنقل مباراة مصر وبوركينا فاسو بشكل خاص وحصري عبر قنوات بي إن سبورت في منطقة الشرق الأول، بعد أن حصلت على حقوق البث منفردة.