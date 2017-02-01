أزمة في الأهلي بسبب تأشيرات معلول والشعلالي

الشعلالي ومعلول يلحقان بالأهلي في الإمارات

يعاني النادي الأهلي من أزمة في الفترة الحالية بسبب عدم قدرة الثنائي أنيس الشعلالي وعلي معلول على الحصول على تأشيرات دخول دولة الإمارات في الفترة الحالية.

وسافرت بعثة الأهلي إلى الإمارات خلال الساعات القليلة الماضية استعداداً للدخول في معسكر قبل مواجهة الزمالك في كأس السوبر المصري.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الزمالك في العاشر من فبراير الجاري بمدينة أبو ظبي الإماراتية لتحديد بطل مسابقة كأس السوبر المصري.

ولم ينجح الشعلالي مدرب أحمال الأهلي، ومعلول ظهير الفريق في الحصول على تاشيرة دخول الإمارات، مما أدى لتخلفهما عن السفر مع الفريق.

ومن المقرر أن تنتهي أزمة الثنائي التونسي خلال الساعات القليلة القادمة، حيث سيلحقا ببعثة الأهلي في الإمارات خلال الأيام المقبلة.

الجدير بالذكر أن الأهلس سيلتقي مع زيلينيا السلوفاكي مساء الجمعة القادم في أولى مبارياته الودية بالمعسكر الإعدادي للقاء الزمالك.