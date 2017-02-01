تشكيل منتخب مصر في مواجهة بوركينا فاسو

كوبر يستقر على تشكيل منتخب مصر

استقر الارجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر على تشكيل الفراعنة في المواجهة التي ستجمع الفريق ببوركينا فاسو مساء اليوم الأربعاء.

وحسب التشكيل المسرب من مصدر بالجهاز الفني لمنتخب مصر، فإن كوبر الدفع بأحمد فتحي في مركز الظهير الأيسر خلال المباراة، حيث سيقود اللاعب تلك الجبهة في ظل إصابة محمد عبد الشافي.

كما سيتواجد إبراهيم صلاح في خط وسط الملعب بدلاً من محمد النني الذي يعاني من الإصابة بشد في عضلة السمانة منذ أيام قليلة ماضية.

سيدفع كوبر بمحمود عبد المنعم “كهربا” في التشكيل الأساسي لمنتخب مصر في الخط الهجومي بدلاً من الثنائي أحمد حسن “كوكا” ومروان محسن بعد تعرضهما للإصابة.

ويضع كوبر في اعتباره الدفع بالثنائي عمرو وردة ورمضان صبحي كأول تبديلين في المباراة، على أن يفاضل بين عمر جابر وسعد سمير كتبديل ثالث حسب سير اللقاء.

ومن المقرر أن يتكون تشكيل مصر من:

حراسة المرمى: عصام الحضري.

خط الدفاع: أحمد فتحي، علي جبر، أحمد حجازي، أحمد المحمدي.

خط الوسط: طارق حامد، إبراهيم صلاح، عبد الله السعيد، محمد صلاح، محمود تريزيجيه.

خط الهجوم: محمود كهربا.