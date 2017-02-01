باولو ينهي الجدل مع دونجا ويستقر على رقمه مع الزمالك

باولو بالقميص رقم 19 مع الزمالك

انتهى الجدل الدائر في الفترة الماضية بين الثنائي حسام سلامة “باولو” ومحمود عبد العاطي “دونجا” لاعبي نادي الزمالك.

وكان باولو قد طلب الحصول على الرقم 13 والذي يرتديه اللاعب محمود دونجا في الفترة الماضية مع القلعة البيضاء، إلا أن الأخير رفض التنازل عن الرقم.

ووضع دونجا شرطاً للموافقة على التنازل عن الرقم لباولو، مشدداً على ضرورة موافقة شوقي السعيد على التنازل عن الرقم 6 من أجل منح الرقم 13 لباولو.

إلا أن لاعب سموحة السابق قرر حسم الجدل الدائر واختيار الرقم 19 لارتداءه مع الزمالك في الفترة المقبلة، والتي ستبدأ لمباراة السوبر المصري.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الأهلي في العاشر من فبراير القادم في مباراة تحديد بطل مسابقة كأس السوبر المصري.

وكان باولو قد انتقل إلى صفوف الزمالك قادما من سموحة السكندري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم.