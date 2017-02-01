مدافع بوركينا فاسو يتحدى مصر

مدافع بوركينا: التاريخ لن ينصف مصر أمامنا

تحدى ستيفي ياجو مدافع منتخب بوركينا فاسو، المنتخب المصري، قبل ساعات قليلة من المواجهة التي ستجمع بين الفريقين في كأس أمم أفريقيا.

وسيلتقي منتخب مصر مع نظيره البوركيني في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء في إطار مباريات الدور قبل النهائي من كأس أمم أفريقيا.

وأكد ياجو على أنه لا يخشى مواجهة المنتخب المصري، مشدداً على أن الفروق الفردية بين اللاعبين لن تكون مؤثرة خلال المباراة.

وشدد المدافع البوركيني على أن التاريخ لن ينصف المنتخب المصري في مواجهته لبوركينا فاسو، مؤكداً على أن فريقه سيلعب للفوز فقط.

واختتم المدافع الأفريقي حديثه بالتأكيد على أن المباراة ستلعب بين 11 لاعباً في كلا الفريقين، مؤكداً على أنه ستكون متقاربة المستوى بينهما.

الجدير بالذكر أن مصر تأهلت إلى الدور قبل النهائي من كاس أمم افريقيا 2017 بعدما تغلبت على المغرب في دور الثمانية من المسابقة.