دونجا يتنازل عن رقمه في الزمالك لحسام باولو.. ولكن بشرط

دونجا يوافق على ترك رقم 13 لحسام باولو

وافق اللاعب محمود عبد العاطي “دونجا” لاعب خط وسط نادي الزمالك على التنازل عن رقمه مع الفريق لحسام سلامة “باولو” مهاجم الفريق الجديد.

وكان باولو قد طلب الحصول على الرقم 13 مع نادي الزمالك، وهو الرقم الذي يرتديه دونجا منذ انتقاله إلى القلعة البيضاء في الفترة الأخيرة.

وشدد دونجا على موافقته على منح الرقم لباولو في الفترة الحالية، لكنه وضع شرطاً واحداً للموافقة على إتمام الأمر بصورة نهائية.

وجاء شرط دونجا أن يقوم شوقي السعيد بالتنازل عن الرقم 6 ليحصل دونجا عليه، مقابل حصول باولو على الرقم 13 الذي يرتديه لاعب الوسط.

وكان باولو ضد شدد على رغبته في ارتداء الرقم 13 خاصة أنه يحمل تاريخ ميلاده، مؤكداً في الوقت نفسه على أنه لا يعترف بالتفاؤل والتشاؤم.

الجدير بالذكر أن حسام باولو انتقل إلى صفوف الزمالك بصورة رسمية بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم بداية من شهر يناير الجاري.