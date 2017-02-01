أرسين فينجر يدافع عن محمد النني

فينجر: النني لاعب متكامل

دافع الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني لنادي أرسنال عن المصري محمد النني لاعب الفريق، وذلك خلال تصريحات أدلى بها مساء اليوم الأربعاء.

وأشار فينجر أنه سعادته بعودة محمد النني إلى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، مشدداً على أنه ينجح في الدفاع والهجوم مما يجعله لاعباً متكاملاً.

وأضاف المدير الفني لأرسنال: ” النني يعد محرك أرسنال في المباريات، استمتع بالعمل معه يوماً، فهو لاعب متكامل وبإمكانه القيام بكل شيء “.

وأكمل: ” النني مثال رائع لمصر، فهو شخص متواضع ودائماً ما يرغب في التعلم وتحسين مستواه، الشخصية التي يتمتع بها تجعله فتى رائع “.

واختتم أرسين فينجر: ” نريد أن يكون لدينا مشجعين في كل دول العالم، ومصر بلد كبير ويجب أن يكون لدينا مشجعين بها “.

الجدير بالذكر أن محمد النني انتقل إلى صفوف أرسنال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادماً من صفوف بازل السويسري.