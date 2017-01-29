جزع في الرباط الداخلي للركبة سر خروج مروان محسن أمام المغرب

المنتخب يكشف عن إصابة مروان محسن
كشف الجهاز الطبي للمنتخب الوطني عن الإصابة التي تعرض لها مروان محسن مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر في مباراة المغرب اليوم .
وتعرض مروان محسن للإصابة قبل نهائي الشوط الأول في الركبة، حيث خرج وحل أحمد حسن كوكا بدلاً منه .
ويعاني مروان محسن من إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، تعرض له بعد كدمة قوية في الركبة في كرة مشتركة خلال المباراة .
فحص بالأشعة لمروان محسن غداً
ومن المقرر أن يخضع مهاجم الفراعنة لفحص بالأشعة غدا لتحديد التشخيص النهائي وفترة غيابه عن الملاعب .
.وضرب منتخب مصر موعداً نارياً مع بوركينا فاسو في الدور قبل النهائي بأمم أفريقيا
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