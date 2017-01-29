كوبر: أخطأت في الدفع بكريم حافظ وكوكا

كوبر يعترف بالخطأ في التشكيلة

إعترف الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر بإرتكابه بعض الأخطاء في تشكيلة المنتخب التي خاضت مباراة المغرب اليوم .

وتأهل منخب مصر للمربع الذهبي ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 المقامة في الجابون، بعد تخطي عقبة المغرب في دور الثمانية بالفوز عليها 1 – .

كوبر: كريم حافظ لاعب صغير وشارك في ظروف صعبة

وأكد “كوبر” في المؤتمر الصحفي أنه أخطأ في بداية المباراة بالدفع بكريم حافظ الذي لم يوفق في لقاء اليوم، ولكن اللاعب لا يزال صغيراً وشارك في مباراة صعبة في ظروف خاصة .

وأوضح مدرب الفراعنة أنه قام بتدارك الخطأ بإخراج كريم حافظ والدفع بمحمود كهربا ومشاركة أحمد فتحي كظهير أيسر .

وأضاف كوبر أنه أيضاً أخطأ في الدفع بأحمد حسن كوكا بديلاً لمروان محسن، ولكن الفريق يلب في ظروف صعبة وخاض ساعة من مباراته بالجولة الأخيرة بدور المجموعات .