رينارد لمنتخبات أفريقيا: احذروا مصر عادت

رينارد يوجه رسالة تحذير للمنافسين من مصر

وجه المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب المغربي رسالة تحذيرية لمنتخبات أفريقيا من عودة منتخب مصر لهيبته وقوته .

وكان منتخب المغرب قد ودع بطولة أمم أفريقيا منذ قليل بعد خسارته أمام منتخب مصر بهدف نظيف في مباراة دور الثمانية .

وأكد “ينارد” أنه على منتخبات أفريقيا والبطولة أن تحذر من عودة منتخب مصر الذي استعادة هيبته وقوته السابقة .

رينارد: مصر عادت من جديد

وقال مدرب المغرب:” يجب على المنافسين في البطولة وأفريقيا أن ينتبهوا، فمصر عادت من جديد، هم منتخب مرعب “.

وأضاف:” لست حزين للخسارة، فأنا فخور باللاعبين والذي قدموا مباراة كبيرة أمام مصر “.

وتابع :” خضنا المباراة على ملعب سيئ وهذه المباريات تنتهي بكرة ثابتة أو خطأ من أحد الفريقين “.