صورة..كهربا أفضل لاعب في مباراة مصر والمغرب

كهربا يتوج بجائزة الأفضل في مباراة مصر والمغرب

توج محمود عبد المنعم كهربا نجم المنتخب المصري بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب مصر أمام شقيقه منتخب المغرب .

وحصد كهربا جائزة الأفضل في المباراة، بعدما نجح في خطف هدف الفوز والتأهل لمنتخب الفراعنة .

كهربا يحصد جائزة الأفضل بعد قيادته للفراعنة للمربع الذهبي

وقاد كهربا منتخب الفراعنة للتأهل للدور قبل النهائي ببطولة أمم أفريقيا 2017 بعد إقصاء المغرب من دور الثمانية بالفوز عليها بهدف نظيف .

وضربت مصر موعداً نارياً مع بوركينا فاسو في الدور قبل النهائي والمقررة يوم الأربعاء المقبل .