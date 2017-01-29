صورة..أبو تريكة يهنئ الفراعنة بالتأهل لقبل نهائي بطولة أفريقيا

أبو تريكة يهنئ الفراعنة بإقصاء المغرب

هنئ الساحر محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي والكرة المصرية السابق، المنتخب الوطني بالتأهل للدور قبل النهائي ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2017.

وكان المنتخب المصري قد خطف بطاقة التأهل للمربع الذهبي ببطولة أمم أفريقيا بعد تخطي عقبة المغرب في دور الثمانية بالبطولة .

أبو تريكة: لنا أن نفخر بهذا المنتخب

وكتب “أبو تريكة” في حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” رسالة تهنئة لمنتخب الفراعنة قائلاً:” مبروك يا مصر.. لنا أن نفخر بهذا المنتخب المقاتل.. وهارد لك لمنتخب المغرب الشقيق”.

وحقق منتخب الفراعنة فوز ثمين على منتخب المغرب بهدف نظيف أحرزه محمود عبد المنعم كهربا “.