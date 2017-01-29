ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة مصر والمغرب

مصر تتأهل لقبل نهائي بطولة أفريقيا

تأهل منتخب مصر للدور قبل النهائي ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في الجابون، بعد تخطي عقبة منتخب المغرب اليوم الاحد .

وحقق منتخب مصر فوزاً غالياً على حساب منتخب المغرب بهدف نظيف في مباراة دور الثمانية ببطولة أفريقيا .

وخطف منتخب مصر هدف الفوز والتأهل عن طريقه لاعبه محمود كهربا في الدقيقة 89 قبل نهاية المباراة.

مصر تضرب موعداً نارياً مع بوركينا فاسو في قبل نهائي أفريقيا

وضرب منتخب مصر موعداً نارياً مع منتخب بوركينا فاسو في قبل النهائي والمقررة يوم الأربعاء المقبل .