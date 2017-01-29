ملخص الشوط الأول لمباراة مصر والمغرب

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مصر والمغرب

سيطرت نتيجة التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول لمباراة المنتخب المصري أمام نظيره منتخب المغرب في دور الثمانية ببطولة أمم أفريقيا 2017 في الجابون .

شوط أول سلبي بين مصر والمغرب

وفشل كلا المنتخبين في زيارة شباك الأخر طوال الـ45 دقيقة الأولى من أحداث المباراة النارية بين المنتخبين .

وشهد الشوط الأول فرصة خطيرة للمنتخب المصري، من تصويبة صاروحية لمحمود حسن تريزيجيه تصدى لها حارس المغرب في الدقيقة 14 .

كما أجرى منتخب الفراعنة تغيير اضطراري في الدقائق الأخيرة من الشوط بخروج مروان محسن ونزول أحمد حسن كوكا .