بالفيديو..كوبري عالمي من المحمدي للاعب المغرب

المحمدي يستعرض مهاراته أمام المغرب

قام أحمد المحمدى، الظهير الأيمن للمنتخب الوطنى، باستعراض مهاراته الكبيرة بشكل جميل في مباراة منتخب المغرب في الدقيقة 14 . .

المحمدي يهين لاعب المغرب بكوبري عالمي

واستعرض المحمدي مهاراته بتمرير الكرة “كوبري” بين قدمى يوسف النصيرى لاعب منتخب المغرب، فى المباراة المقامة بينهما حالياً، على ستاد بورت جنتيل ضمن مباريات دور الثمانية لكأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون .

وكان حارس المغرب قد حرم منتخب مصر من تسجيل الهدف الأول بعدما تصدى لتصويبة صاروخية من محمود حسن تريزيجيه .