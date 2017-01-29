اخبار الزمالك

بالصور..معروف يوسف يجدد للزمالك موسمين ونصف رسمياً

كتب وليد مجدي
- 29 يناير، 2017 9:08 م
20,228
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الزمالك يجدد لمعروف يوسف

أعلن نادي الزمالك عن تجديد عقد اللاعب النيجيري معروف يوسف بشكل رسمي مساء اليوم الأحد، لينهي الجدل الدائر حول رحيله خلال انتقالات الشتاء .

ووقع معروف يوسف على عقود التجديد لنادي الزمالك بشكل بعقد يمتد لمدة موسمين ونصف رسمياً في حضور مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء .

4 مليون جنيه راتب معروف يوسف مع الزمالك سنوياً

وسيحصل اللاعب النيجيري في عقده الجديد مع القلعة البيضاء على 200 ألف دولار سنوياً أي ما يعادل 4 مليون جنيه في الموسم الواحد .

ووضع معروف قلمه على العقود في حضور مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وأحمد جلال إبراهيم نائب الرئيس وأحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي وخالد رفعت مدير التسويق.

جدير بالذكر أن عقد معروف يوسف الحالي مع نادي الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الحالي .

 

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