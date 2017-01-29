عمرو بركات خارج القائمة الأفريقية للأهلي

البدري يوجه صفعة قوية لعمرو بركات

يستعد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتوجيه صفعة للوافد الجديد عمرو بركات بإستبعاده من القائمة الأفريقية للفريق .

واستقر مدرب النادي الأهلي حسام البدري، على استبعاد علاعب خط الوسط مرو بركات من القائمة الأفريقية للمارد الأحمر .

وجاءت نية البدري في استبعاد لاعب ليرس البلجيكي السابق من القائمة الأفريقية بسبب إنتظاره لحسم صفقة اللاعب أحمد حمودي وقيده في القائمة الأفريقية .

البدري يبعد عمرو بركات عن القائمة الأفريقية من أجل عيون حمودي

ويسعى البدري بكل قوة لحسم صفقة حمودي وضمه للمارد الأحمر، خاصة في ظل إقتناعه التام بقدرات اللاعب الفنية في صناعة الألعاب وحاجة الاحمر لجهوده .

وكان البدري قد استقر على قيد المهاجم الإيفواري سوليماني كوليبالي في القائمة الأفريقية للأهلي بعد ضمه وقيده في قائمة الفريق .

جدير بالذكر أن الأهلي تعاقد مع عمرو بركات قادماً من فريق ليرس البلجيكي مقابل 300 ألف دولار بعقد يمتد لأربع سنوات ونصف .