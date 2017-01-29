الأهلي ينهي أزمة التأشيرات ويطير للإمارات الثلاثاء

الأهلي ينجح في حل أزمة تأشيرات السفر للإمارات

أنهى مسئولو النادي الأهلي أزمة تأشيرات اللاعبين بشكل نهائي والتي اجلت سفر الفريق الأحمر للإمارات من أجل بدء معسكر الإعداد لمباراة السوبر أمام الزمالك .

ويلتقي الأهلي مع نظيره الزمالك على لقب بطولة السوبر المصري والمقرر يوم 10 فبراير المقبل في الإمارات .

ونجح الجهاز الإداري في النادي الأهلي في حل أزمة الحصول على تأشيرات اللاعبين للسفر للإمارات، من أجل الاستعداد للسوبر المصري .

الأهلي يغادر للإمارات الثلاثاء المقبل

ومن المقرر أن تطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إلى الإمارات صباح يوم الثلاثاء المقبل لبدء المعسكر المغلق وتجهيز اللاعبين لمواجهة الغريم التقليدي الزمالك .

وكانت أزمة التأشيرات للاعبين قد أجلت سفربعثة الفريق الأحمر للإمارات والذي كان مقرراً أمس السبت.