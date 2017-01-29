رسمياً..كوليبالي في قائمة الأهلي المحلية

الأهلي يقيد كوليبالي في القائمة المحلية

نجح مسئولو النادي الأهلي في إنهاء إجراءات قيد المهاجم الإيفواري سوليماني كوليبالي نجم الفريق الجديد في القائمة المحلية للفريق بشكل رسمي .

وأنهى الجهاز الإداري بالأهلي اليوم الأحد قيد مهاجم الفريق كوليبالي في قائمته للموسم الحالي رسمياً بعد وصول بطاقته الدولية من الاتحاد الإسكتلندي لكرة القدم .

وتم قيد اللاعب الإيفواري في قائمة المارد الأحمر على حساب المهاجم الغاني جون أنطوي الذي انتقل إلى فريق مصر المقاصة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم .

كوليبالي جاهز للمشاركة في السوبر

وبات من حق كوليبالي المشاركة مع المارد الأحمر في مباراة السوبر أمام الغريم التقليدي نادي الزمالك بعد قيده في القائمة المحلية .

جدير بالذكر أن الأهلي يلتقي مع نظيره الزمالك على لقب بطولة السوبر المصري والمقرر يوم 10 فبراير المقبل في الإمارات