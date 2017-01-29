ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد

ريال مدريد يعود لسكة الإنتصارات أمام سوسيداد

استعاد فريق مدريد الإسباني توازنه، وعاد لسكة الإنتصارات اليوم الأحد من بوابة فريق ريال سوسيداد بدوري الإسباني والتي أقيمت على ملعب السنتياجو بيرنابيو .

وحقق ريال مدريد فوزاً كبيراً على حساب نظيره ريال سوسيداد بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة الجولة العشرين من بطولة الليجا الإسبانية

ريال مدريد يسحق ريال سوسيداد بثلاثية نظيفة

وأحرز ثلاثية ريال مدريد كل من، ماتيو كوفاسيتش، وكريستيانو رونالدو، وألفارو موراتا، في الدقائق 38، و51، و82 من عمر المباراة .

واستغل الميرنجي بذلك تعثر منافسيه في وقت سابق من اليوم، إذ فشل البارسا في الفوز على ريال بيتيس، واكتفى بالتعادل 1-1، بينما خسر الفريق الأندلسي على يد إسبانيول بنتيجة 1-3.

وبتلك النتيجة ، رفع ريال مدريد رصيده إلى 46 نقطة في الصدارة، بفارق 4 نقاط عن برشلونة وإشبيلية، صاحبي المركز الثاني والثالث على الترتيب، علما بأن الفريق الملكي لديه مباراة مؤجلة يمكنه توسيع الفارق بها.