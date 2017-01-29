ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة غانا والكونغو

غانا تتأهل لقبل نهائي أمم أفريقيا 2017

تأهل المنتخب الغاني إلى المربع الذهبي ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 المقامة حالياً في الجابون على حساب نظيره منتخب الكونغو اليوم الأحد .

وحقق منتخب غانا فوزاً غالياً على حساب منتخب الكونغو بهدفين مقابل هدف في مباراة الدور ربع النهائي بكأس أمم أفريقيا والتي أقيمت على ملعب أوبيم .

وسيطرت نتيجة التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول بين المنتخبين، حيث فشل كلا منهما في زيارة شباك الأخر طوال الـ45دقيقة الأولى .

وتقدمت غانا بالهدف الأول في الدقيقة 63 عن طريق مهاجمها جوردن أيو، ثم أدرك المنتخب الكونغولي التعادل بعدها بخمس دقائق، حيث نجح مبوكو في إحراز التعادل بالدقيقة 68 ، قبل أن يخطف أندريه أيو هدف الفوز للبلاك ستارز في الدقيقة 78 من ضربة جزاء .

غانا تضرب موعداً نارياً مع الكاميرون في قبل نهائي بطولة أفريقيا

وبتلك النتيجة، تأهلت غانا لقبل النهائي، لتضرب موعداً نارياً مع منتخب الكاميرون الذي أقصى بالأمس منتخب السنغال المرشح الأول للفوز بالبطولة .