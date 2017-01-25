ملخص ونتيجة ومشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان

يوفنتوس يتأهل لدور الثمانية بكأس إيطاليا

تأهل فريق يوفنتوس إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس إيطاليا لكرة القدم على حساب غريمه التقليدي إيه سي ميلان اليوم الأربعاء .

ونجح يوفنتوس في تحقيق فوز صعب وثمين على حساب ميلان بهدفين مقابل هدف في مباراة الدور ربع النهائي ببطولة كأس إيطاليا والتي أقيمت على ملعب يوفنتوس أرينا .

وتقدم يوفنتوس بالهدف الأول في الدقيقة 10 من بداية الشوط الأول عن طريق نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا، ثم أضاف زميله البوسني ميراليم بيانيتش الهدف الثاني لليوفي في الدقيقة 21، لينتهي الشوط الأول بتقدم يوفنتوس 2 – 0 .

وفي الشوط الثاني، دخل ميلان باحثاً عن تقليل النتيجة، حتى نجح لاعبه كارلوس باكا في إحراز الهدف الأول في الدقيقة 53 ، لينتهي اللقاء بفوز يوفنتوس 2 – 1 .

وشهدت المباراة طرد لاعب نادي ميلان مانويل لوكاتيلي، الذي أشهر الحكم في وجهة بطاقتين صفراويتين، ليتلقى الحمراء، ويكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين .

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