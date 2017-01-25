كوبر: رفضت الدفع بكريم حافظ لهذا السبب والمغرب منافس عنيد

كوبر: سعيد بالفوز والتأهل لدور الثمانية

أعرب الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر عن سعادته الغامرة بالفوز الذي حققه المنتخب على غانا والتأهل لدور الثمانية بالبطولة الأفريقية .

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على منتخب غانا بهدف نظيف في مباراة الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ليتأهل لدور الثمانية ببطولة أفريقيا 2017 بالجابون .

وأكد “كوبر” في المؤتمر الصحفي أنه خاض مباراة غانا منذ الدقيقة الأولى بشعار الفوز وحصد النقاط الثلاث، ولم يلعب على التعادل مطلقاً .

وأوضح مدرب الفراعنة أنه طالب اللاعب بالهجوم والضغط على المنتخب الغاني من أجل تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة .

وأضاف كوبر بأن المنتخب واجه منتخب قوي جداً يمتلك لاعبين على أعلى مستوى، ولكن لاعبي الفراعنة نجحا في غلق المساحات وإيقاف خطورة مفاتيح لعب غانا .

وإلتمس كوبر العذر للاعبين بسبب عدم تنفيذ جميع تعليماته قائلاً:” اللاعبين لم ينفذوا جميع التعليمات المطلوبة منهما ولكنهم يعانون من إرهاق كبير أثر على أدائه طوال المباراة “.

كوبر يكشف سر عدم مشاركة كريم حافظ أمام غانا

وكشف كوبر سر عدم الدفع بكريم حافظ قائلاً:” رفضت المغامرة بكريم حافظ في الجهة اليسرى، وقررت الدفع بأحمد فتحي نظراً لقوة المنافس وإعتماده على الأجانب وسرعات لاعبيه، لذلك فضلت عدم المجازفة بكريم فهو لاعب مميز ومستقبل الجبهة اليسرى في المنتخب “.

وإختتم كوبر حديثه معلقاً على مباراة المغرب المقبلة قائلاً:” المغرب منافس عنيد وستكون مواجهة صعبة، سأمنح اللاعبين راحة سريعة، ثم نبدأ بعدها الإستعداد لأسود الأطلسي “.