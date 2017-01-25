أبو تريكة يهنئ منتخب مصر بالتأهل لدور الثمانية ببطولة أفريقيا

أبو تريكة: مبروك منتخب مصر الصعود روح ممتازة

هنئ محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي والكرة المصرية السابق، منتخب مصر على تأهله لدور الثمانية ببطولة أمم أفريقيا 2017 المقامة حالياً في الجابون .

ونجح منتخب مصر في العبور للدور ربع النهائي ببطولة أفريقيا بعد فوزه الغالي على منتخب مصر بهدف نظيف في مباراة الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة ببطولة أفريقيا .

وقام أبو تريكة بنشر تدوينة عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر مهنئاً الفراعنة بالتأهل للدور المقبل بالبطولة الأفريقية .

وقال “أبو تريكة”:مبروك منتخب مصر الصعود روح ممتازة ونتمني المزيد وبالتوفيق في القادم بإذن الله “.

مواجهة عربية بنكهة أفريقية بين مصر والمغرب

وضرب المنتخب المصري موعداً نارياً مع نظيره منتخب المغرب في قمة عربية بنكهة أفريقية في دور الثمانية ببطولة أفريقيا .