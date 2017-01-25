ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة مالي وأوغندا

مالي وأوغندا يودعان بطولة أفريقيا

ودع منتخبا أوغندا ومالي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 المقامة بالجابون بعدما تعادل معاً اليوم الأربعاء ببطولة أفريقيا .

وسيطرت نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مباراة أوغندا ومالي في الجولة الثالثة والأخيرة ضمن منافسات المجموعة الرابعة ببطولة امم أفريقيا 2017 المقامة بالجابون .

التعادل الإيجابي يحسم موقعة مالي وأوغندا

وتقدم منتخب أوغندا بالهدف الأول عن طريق لاعبه فاروق ميا في الدقيقة 70، ثم أدرك المنتخب المالي التعادل بعدها بدقائق، حيث نجح لاعبه بفيس بيسوما في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 74، لينتهي اللقاء بالتعادل 1 – 1 .

وبتلك النتيجة، رفعت مالي رصيده لنقطتين في المركز الثالث، بينما إحتلت أوغندا ذيل الترتيب بنقطة وحيدة .

وخرج منتخبا أوغندا ومالي من البطولة، بعدما حجز منتخبي مصر وغانا بطاقتي التأهل إلى دور الثمانية بالبطولة الأفريقية .