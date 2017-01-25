ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة مصر وغانا

مصر تتربع على عرش صدارة المجموعة الرابعة

عتلى المنتخب المصري صدارة ترتيب المجموعة الرابعة ببطولة أمم أفريقيا 2017 بالجابون، بعد الفوز الغالي الذي حققه على حساب منتخب غانا اليوم الأربعاء

ونجح منتخب مصر في تحقيق فوز غالي وثمين على حساب نظيره منتخب غانا بهدف نظيف في ختام مباريات دور المجموعات بالبطولة الأفريقية .

وخطف منتخب الفراعنة هدف الفوز القاتل والغالي في الدقيقة 11 عن طريق نجمه محمد صلاح الذي أحرز الهدف من ضربة ثابتة سددها صاروخية في شباك رزاق حارس منتخب غانا .

مصر تضرب موعداً نارياً مع المغرب في دور الثمانية

وضرب المنتخب الوطني موعداً نارياً مع منتخب المغرب ثاني المجموعة الثالثة في دور الثمانية، بينما يلتقي منتخب غانا مع نظيره منتخب الكونغو أول المجموعة الثالثة .

وبتلك النتيجة، تربع الفراعنة على عرش صدارة المجموعة بعدما رفعوا رصيده إلى 7 نقاط، بفارق نقطة عن غانا صاحبة المركز الثاني .