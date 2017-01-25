ملخص وأهداف الشوط الأول لمباراة مصر وغانا

منتخب الفراعنة يتقدم بهدف على غانا في الشوط الأول

أنهى المنتخب المصري الشوط الأول من مباراته أمام نظيره منتخب غانا متقدماً بهدف نظيف في مباراة الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة ببطولة أمم أفريقيا 2017 بالجابون .

صاروخية صلاح تمنح الفراعنة التقدم على غانا بالشوط الأول

ونجح منتخب مصر في إحراز الهدف الأول عن طريقه نجمه محمد صلاح من ضربة ثابتة في الدقيقة 11، سددها صاروخية في شباك رزاق حارس البلاك ستارز .

وظهر منتخب الفراعنة بمستوى مميز طوال الـ45 دقيقة الأولى، خاصة من الناحية الدفاعية، حيث بدا متماسكاً في خط الدفاع والسوط، وأغلق المساحات أمام نجوم غانا وحرمهم من تهديد مرمى عصام الحضري .

وضربت الإصابة مهاجم غانا أسامواه جيان، حيث خرج من المباراة بعد شكواه من إصابة عضلية، ليحل بدلاً منه زميله جوردان أيو في الدقائق الأخيرة من الشوط .