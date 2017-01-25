ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو

ريال مدريد يودع بطولة كأس ملك إسبانيا

ودع فريق ريال مدريد الإسباني بطولة كأس ملك إسبانيا، بعد تعادله أمام نظيره فريق سيلتا فيجو اليوم الأربعاء .

وسقط فريق ريال مدريد في فخ التعادل أمام سيلتا فيجو بهدفين لمثلهما في مباراة إياب دور الثمانية ببطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم .

سيلتا فيجو يقصي ريال مدريد من كأس الملك

وتقدم سيلتا فيجو بالهدف الأول عبر النيران الصديقة، حيث احرز مدافع ريال مدريد دانيلو هدفاً بالخطأ في مرماه في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم سيلتا فيجو 1 – 0 .

وفي الشوط الثاني، دخل الريال باحثاً عن التعويض، حتى نجح نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في إدراك التعادل في الدقيقة 62، ثم خطف اللاعب دانييل واس هدف الفوز لسيلتا فيجو في الدقيقة 85، ثم أدرك لوكاس فاسكيز التعادل للريال في الدقيقة 90 لينتهي اللقاء بالتعادل 2 – 2 .

وخرج الريال من بطولة كأس الملك بمجموعة المباراتين 4 – 2 ، حيث كان قد خسر مباراة الذهاب بنفس نتيجة مباراة الإياب اليوم .