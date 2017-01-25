بالفيديو..محمد صلاح يحرز هدف عالمي في غانا

محمد صلاح يمنح مصر الأسبقية أمام غانا

نجح الفرعون المصري محمد صلاح نجم المنتخب الوطني في منح المنتخب التقدم على نظيره منتخب غانا بإحرازه الهدف الأول في المباراة المقامة على ملعب مدينة بورت جنتيل في مباراة الجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الرابعة ببطولة أمم أفريقيا 2017 بالجابون .

وأحرز محمد صلاح الهدف الأول للمنتخب الوطني في الدقيقة 11 من بداية الشوط الأول من تصويبة صاروخية من ضربة حرة مباشرة .

تصويبة صاروخية من محمد صلاح تسكن مرمى غانا

واستغل صلاح ضربة ثابتة احتسبها الحكم الجامبي لصالح عبد الله السعيد، ليسددها الفرعون صاروخية في مرمى رزاق حارس منتخب غانا .

جدير بالذكر أن المنتخب يحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط بفارق نقطيتن عن غانا المتصدر .