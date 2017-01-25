مصدر..حقيقة خوض محمد صلاح مباريات بطولة أفريقيا مصاباً

المنتخب ينفي إصابة محمد صلاح

نفى مصدر مسئول في الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هكتور كوبر حقيقة الأخبار المترددة حول خوض محمد صلاح مباريات الفراعنة ببطولة أمم أفريقيا 2017 وهو مصاباً في أربطة الكاحل .

وإنتشرت مؤخراً بعض الأنباء حول إصابة محمد صلاح بتمزق في أربطة الكاحل، حيث يشارك في المباريات وهو يرتدي رباط طاغط على الكاحل .

مصدر..محمد صلاح سليم ولا يعاني من الإصابات

ونفى المصدر أنباء إصابة محمد صلاح ، حيث أكد بان اللاعب سليم ولا يعاني من أي إصابات، مشيراً إلى أن الرباط الذي يرتديه اللاعب في قدمه بسبب إصابته القديمة خوفاً من تجددها .

ويلتقي منتخب مصر في التاسعة مساء اليوم مع منتخب غانا في ختام مباريات الجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الرابعة ببطولة أفريقيا 2017 بالجابون .

وكان محمد صلاح قد تعرض لإصابة في الكاحل مع فريقه روما أبعدته عن الملاعب لفترة قاربات الثلاث أسابيع قبل إنطلاقة بطولة أمم أفريقيا الجارية .