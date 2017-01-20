محمد صلاح: لم أتوقع الوصول لهذا النجاح في كرة القدم

محمد صلاح: لم أكن أحلم بما وصلت له في كرة القدم

أبدى محمد صلاح المحترف في صفوف روما الإيطالي سعادته الكبيرة بما وصل إليه في مجال كرة القدم مشيرا إلى أنه لم يتوقع أن يصل لهذا النجاح.

وكان صلاح قد بدء تجربته الاحترافية في صفوف المقاولون العرب ثم احترف في نادي بازل السويسري ثم انتقل منه إلى تشيلسي الإنجليزي ليعار إلى فيورنتينا الإيطالي ومنه إلى روما.

وفي تصريحات تلفزيونية عبر فضائية “دي إم سي” قال صلاح “لم أتوقع النجاح والشهرة التي وصلت إليهم في عالم كرة القدم مشيرا إلى أن كل حلمه كان منصبا أن يكون لاعبا في الدوري المصري”.

وأضاف “دعم جماهير روما شئ يسعدني وأتمنى أن أقدم دائما الأفضل وأن أكون عند حسن ظن الجميع”.