كوبر: نسعى لتقديم أفضل ما لدينا أمام أوغندا

كوبر: نطمح في تحقيق الفوز أمام أوغندا

أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر أن الفراعنة سيسعون لتقديم أفضل ما لديهم في مباراة الغد أمام نظيره الأوغندي بالرغم من صعوبة المباراة.

ويلتقي منتخب مصر بنظيره الأوغندي في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لبطولة أمم أفريقيا حيث يطمح الفريق المصري لتحقيق الفوز من أجل تعويض التعادل المخيب في المباراة السابقة أمام مالي.

وخلال المؤتمر الصحفي للمباراة قال كوبر “نتطلع للظهور بشكل جيد في مباراة الغد وتقديم أفضل ما لدينا لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط الهامة”.

وأضاف “خلال المباراة السابقة لم يكن أداء المنتخب سئ كما قال البعض لكننا سنقدم الأفضل غدا ، مشيرا إلى تركيز الجميع داخل المنتخب هو تحقيق الفوز”.