ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة المغرب وتوجو في بطولة أمم أفريقيا

منتخب المغرب يعاقب نطيره التوجولي بثلاثية

قلب منتخب المغرب تأخره بهدف أمام توجو للفوز بثلاثة أهداف وذلك في المباراة التي أقيمت على ملعب “أوييم” ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من بطولة أمم أفريقيا المقامة بالجابون.

تقدم منتخب توجو أولا بواسطة ماثيو ديسيفي في الدقيقة 5 ، ونجح عزيز بوهدوز في إدارك التعادل للمغرب في الدقيقة 14 ، ونجح رومان سايس في إضافة الهدف الثاني لأسود الأطلسي في الدقيقة 21 ، لينتهي الشوط الأول بتقدم المغاربة بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني عزز يوسف الناصري من تقدم منتخب المغرب محرزا الهدف الثالث في الدقيقة 72 ، لتنتهي المباراة بفوز المغرب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذا الفوز رفع منتخب المعرب رصيده إلى 3 نقاط محتلا المركز الثاني ، بينما توقف رصيد توجو عند نقطة وحيدة في المركز الأخير.