صورة.. محمد حمدي زكي يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد الانتقال لإنبي

رسالة محمد حمدي زكي لجماهير الأهلي

وجه محمد حمدي لاعب الأهلي والذي انتقل إلى إنبي 6 أشهر على سبيل الإعارة مقابل 300 ألف جنيه رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء عبر حسابه بموقع التواصل “انستجرام”.

ولم يحظى حمدي بثقة الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري حيث لم يشارك اللاعب في أي مباراة مع الفريق في الدوري ، بينما شارك في مباراة وحيدة في كأس مصر أمام الألومنيوم.

وجاء نص رسالة حمدي للجماهير “انا مكنتش هنزل حاجه بس من حق جمهور الاهلي عليا وهما عارفين هما اكتر حاجه حلوه حصلتلي في النادي وكانوا هما سندي الوحيد وصبري دا كان عشانهم بس للصبر حدود انا شايف اني بتظلم للمره التانيه ومتكلمش .. انا ماجرمتش اني قولت عايز امشي عشان العب ودا حقي هو عشان انا مش قابل ابقي موظف زي انتوا مكنتوا بتتكلموا علي لاعيبه كده ابقي بخالف مباديء الاهلي ولما اقول عايز امشي عشان العب ابقي وحش طب ازاي … جمهور لاهلي اكبر من كده بكتير و اكيد فاهم الكلام دا كويس جداااا ومقدره … انا مقدرش اغلط في ناس بتحبني وبتقدرني خصوصا يكون جمهور الاهلي… دا توضيح للناس اللي بتقول اني غلط في النادي والجمهور مش اكتر مش عشان انا غلطان عشان محدش.يفهم غلط”.