إكرامي يشارك في التدريبات الجماعية للفراعنة قبل مواجهة أوغندا

إكرامي يظهر في التدريبات الجماعية لمنتخب مصر

شهدت تدريبات منتخب مصر مشاركة حارس مرمى الأهلي شريف إكرامي للمرة الأولى وذلك بعد تعافيه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية ليؤكد جاهزيته لمواجهة أوغندا المقبلة.

وكان إكرامي قد تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال المران الأول للفراعنة قبل مواجهة منتخب مالي حيث انتهت المواجهة بالتعادل السلبي لكلا الفريقان.

وسيخوض منتخبنا الوطني ثاني مواجهته في أمم أفريقيا غداً السبت أمام أوغندا ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة أمم أفريقيا التي تحتضنها الجابون.

ومن المنتظر أن ينضم إكرامي لقائمة منتخب مصر للمباراة ، لكن من الصعب أن يدفع كوبر المدير الفني للفراعنة به في التشكيل الأساسي.