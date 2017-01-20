مصطفى فتحي: تريزيجيه الأهلاوي الوحيد الذي أتمنى انضمامه للزمالك

مصطفى فتحي: أتمنى انضمام تريزيجيه للزمالك

أبدى مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إعجابه الشديد بلاعب الأهلي السابق والمحترف في صفوف أندرلخت البلجيكي حيث يلعب هذ الموسم معارا فريق موسكرون.

وخلال تواجده ببرنامج “الجمعة في مصر” والذي يذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر” قال فتحي : “تريزيجيه لاعب مميز وهو اللاعب الوحيد الأهلاوي الذي أتمنى انضمامه للقلعة البيضاء”.

وأضاف “لو تواجد تريزيجيه معي في الزمالك سنقدم شغلا مميزاً وسيفرق كثيرا مع فريقنا”.

وأتم حديثه “أشكر رامي ربيعة على وقوفه بجواري خلال فترة الإصابة التي تعرضت لها لأنه أكثر لاعبي الأهلي إتصالا بي”.