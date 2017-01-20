رسميا.. عمرو بركات يوقع على عقود انضمامه للأهلي

رسميا.. عمرو بركات يوقع للأهلي

وقع عمرو بركات على عقود انضمامه للأهلي قادما من ليرس البليجيكي حيث سيرتبط اللاعب بعقد مع القلعة الحمراء لمدة 4 مواسم ونصف ليستمر حتى عام 2021.

وكان نادي ليرس البلجيكي قد أعلن في الأيام الماضية عن بيع اللاعب إلى الأهلي مقابل 250 ألف دولار ليصبح بذلك لاعبا في صفوف المارد الأحمر.

ومن المنتظر أن يخضع بركات للكشف الطبي غدا السبت على أن ينضم للتدريبات الجماعية للفريق الأول بالأهلي الأحد المقبل في أول مشاركة له.

وسيدعم بركات صفوف الأهلي رسميا بعدما كان أحد الأهداف له خلال فترة لعبه بنادي مصر المقاصة.