الوحدة السعودي يخطط لخطف حمودي من الأهلي

الوحدة السعودي يفاوض حمودي

دخل نادي الوحدة السعودي في مفاوضات جادة مع الباطن للحصول على خدمات المصري أحمد حمودي والذي قد وقع في وقت سابق للأهلي.

وكان حسام البدري المدير الفني للأهلي قد أبدى رغبته أكثر من مرة في التعاقد مع لاعب سموحة والزمالك وبازل السويسري السابق لتدعيم صفوف الفريق الأول للقلعة الحمراء.

ودخلت علاقة اللاعب المصري مع فريقه السعودي طريق مسدود بعدما غادر حمودي إلى القاهرة منذ أكثر من أسبوعين دون أن يرد على أي اتصالات هاتفية.

ويرغب نادي الوحدة السعودي في التعاقد مع حمودي بعدما فشل في التوقيع مع ميدو جابر لاعب الأهلي ،حيث رفض الأهلي التفريط في اللاعب.

وكان الوحدة السعودي قد ضم ثنائي الإسماعيلي بناهيني ولاعب الأهلي السابق شريف حازم.