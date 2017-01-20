فيديو.. خسارة ثقيلة لمصر أمام السويد في كأس العالم لكرة اليد

مصر تخسر أمام السويد 33-26

خسر منتخب مصر أمام نظيره السويدي بنتيجة 33-26 وذلك في إطار مباريات الجولة الرابعة من بطولة كأس العالم لكرة اليد التي تحتضنها فرنسا.

المنتخب المصري ظهر بمستوى متواضع طوال المباراة حيث أنهى الشوط الأول متأخرا بفارق 6 أهداف حيث انتى على واقع نتيجة 15-9.

وفي الشوط الثاني واصل المنتخب المصري أدائه المتواضع حيث ابتعد الفارق إلى 7 أهداف وتنتهي المباراة بفوز السويد بنتيجة 33-26.

وكان منتخب مصر قد حجز بطاقة العبور للدور المقبل من البطولة برصيد 6 نقاط رفقة منتخب الدنمارك والسويد وقطر.