ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة ساحل العاج والكونغو الديمقراطية في بطولة أمم أفريقيا

التعادل الإيجابي يحسم مواجهة ساحل العاج والكونغو

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما المباراة المثيرة التي جمعت بين منتخبي ساحل العاج والكونغو الديمقراطية في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية لبطولة أمم أفريقيا.

تقدم منتخب الكونغو أولا عن طريق نيكتيس كيياتو في الدقيقة 10 ، ونجح ويلفريد بوني في إدارك التعادل لكوت ديفوار في الدقيقة 26 ، وعاد منتخب الكونغو للتقدم مرة أخرى عن طريق جونيور كيتانجا في الدقيقة 28 لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب الكونغو بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني نجح نجوم ساح العاج في إدراك التعادل مجددا بواسطة سيري دي في الدقيقة 67 ، لتمر الدقائق المتبقية دون جديد وتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منتخب.

وبهذه النتيجة رفع منتخب الكونغو الديمقراطية رصيده إلى 4 نقاط في المركز الأول ، كما رفع ساحل العاج رصيده إلى 2 نقطتين في المركز الثاني.