أحمد فتحي في التشكيلة المثالية للجولة الأولى ببطولة أفريقيا

أحمد فتحي يزين التشكيلة المثالية للجولة الأولى في الجابون
شهدت التشكيلة المثالية للجولة الأولى من مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 المقامة بالجابون تواجد لاعب مصري واحد وهو أحمد فتحي
واختارت صحيفة ستار أفريكا التشكيلة المثالية للجولة الأولى من البطولة الأفريقية والتي شهدت تواجد أحمد فتحي الظهير الأيمن للنادي الأهلي ومنتخب مصر .
العرب يظهرون بالتشكيلة المثالية للجولة الأولى ببطولة أفريقيا
وجاءت التشكيلة المثالية كالتالي:
حراسة المرمى: عبد الله ديالو (السنغال)
خط الدفاع: أحمد فتحى (مصر) – كارا ( السنغال ) – رودينلسون ( غينيا بيساو ) – نساكالا ( الكونغو الديموقراطية )
خط الوسط: مبارك بوصوفة ( المغرب ) – زيزينيو ( غينيا بيساو ) – خاما بيليات ( زيمبابوى )
خط الهجوم: رياض محرز ( الجزائر ) – ألان تراورى ( بوركينافاسو ) – ماريجا ( مالى )
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