رامي ربيعة يكشف سر فشل رحلته الإحترافية في سبورتينج لشبونة

ربيعة: هذه أسباب فشل تجربتي الإحترافية في البرتغال

كشف رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أسباب فشل رحلته الإحترافية مع سبورتينج لشبونة البرتغالي والعودة للدوري المصري من جديد .

وأكد “ربيعة” في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الأهلي أنه لم يفشل في اتجربته الإحترافية في سبورتينج لشبونة ولكن كانت هناك عوامل أخرى وقفت ضده .

رامي ربيعة: مدرب سبورتينج لشبونة لم يكن يحبني

وأوضح مدافع المارد الأحمر أن مدرب فريق سبورتينج لشبونة لم يكن يحبني ولم يعطني الفرصة للمشاركة ، بالإضافة لأنه جاه سوء حظ كبير في البرتغال .

وأضاف ربيعة بأن التعاقد مع سبورتينج لشبونة جاء برغبة رئيس النادي وليس المدير الفني والذي رفض منحي الفرصة .

وإختتم “ربيعة” حديثه قائلاً:” حينما تأكدت من صعوبة حصولي على الفرصة للمشاركة، قررت إنهاء مشواري في البرتغال والعودة للأهلي خوفاً على مكاني في المنتخب .