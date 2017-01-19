ثلاثي الأهلي خارج التشكيل الرسمي للمنتخب العسكري أمام كندا

محمد عمر يعلن تشكيلة المنتخب العسكري لمواجهة كندا

أعلن محمد عمر المدير الفني للمنتخب العسكري عن التشكيل الرسمي للمنتخب الذي سيواجه نظيره منتخب كندا عصر اليوم في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بكأس العالم العسكرية المقامة حالياً بسلطنة عمان.

استبعاد نجوم الأهلي من تشيكلة العسكري أمام كندا

وأجرى محمد عمر تغييرات بالجملة على تشكيلة المنتخب، حيث استبعد عدد من النجوم الذي شاركوا في المباراة الأولى أمام بولندا، أبرزهم ثلاثي الأهلي حسام عاشور ومؤمن زكريا وعمرو جمال .

وجاء تشكيل الفراعنة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد سامى ومحمود حمدي الونش وهشام شحاتة ومحمد طارق

خط الوسط: نور السيد ومحمد أشرف ومحمد رزق وأحمد عيد عبد الملك

خط الهجوم: أحمد الشيخ وحسام باولو