نصف مليون جنيه تقرب مهاجم الأهلي من إنبي

جدو الصغير على أبواب إنبي

اقترب محمد حمدي زكي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الرحيل عن المارد الأحرم خلال فترة الإنتقالات الشتوية .

وبات نادي إنبي قريباً من الحصول على خدمات مهاجم النادي الأهلي محمد حمدي زكي وضمه لصفوفه خلال شهر يناير الجاري .

إنبي يتوصل لإتفاق مع الاهلي على ضم محمد حمدي زكي

وتوصل مسئولو الفريق البترولي لإتفاق مع المارد الأحمر على ضم جدو الصغيرة لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم .

وبات الفريق البترولي في مرحلة متقدمة من المفاوضات مع اللاعب، حيث يفضل جدو الصغير إرتداء قميص إنبي على الرحيل لأهلي طرابلس الليبي أو سموحة .