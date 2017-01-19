مليون جنيه من الأهلي للمقاصة في صفقة عمرو بركات

الأهلي ينعش خزينة مصر المقاصة من جديد

تستعد خزينة نادي مصر المقاصة لاستقبال أموال جديدة من النادي الأهلي بعد تعاقده مع عمرو بركات لاعب خط وسط نادي ليرس البلجيكي .

وكان الأهلي قد نجح في التعاقد مع عمرو بركات من فريق ليرس البلجيكي بعقد يمتد لأربع سنوات ونصف خلال فترة الإنتقالات الشتوية .

المقاصة يحصل على مليون جنيه من قيمة صفقة عمرو بركات

ويحصل مصر المقاصة على مليون جنيه من قيمة بيع ليرس لاعبه عمرو بركات إلى النادي الأهلي والبالغة 5 مليون جنيه .

ويتضمن العقد المبرم بين المقاصة وليرس على حصول الفريق الفيومي على نسبة 20 % من قيمة بيع عمرو بركات مستقبلاً .